ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержан главный фигурант в деле о краже квартиры у киевлянки, - Грановский

Новости » Общество    29.03.2019 - 13:06
Задержан главный фигурант в деле о краже квартиры у киевлянки, - Грановский
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

У киевлянки Дунаевской в конце 2017 года украли квартиру

Народный депутат Александр Грановский надеется на позитивное решение по гражданскому иску об украденном у киевлянки имуществе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Грановского.

В частности, он отметил, что сейчас появился повод порадоваться за киевлянку Дунаевскую, у которой в конце 2017 года украли квартиру.

"В свое время ко мне обратился внук пенсионерки Анзори Джикия и попросил помочь. Несколько месяцев тому я подробно описывал эту ситуацию и пообещал приложить максимальные усилия с целью вернуть украденное имущество пенсионерке. Ужас этой, казалось бы, рядовой, с точки зрения уголовного процесса и статистки, ситуации еще и в том заключался, что бабушку несколько раз жестоко избили. Бандиты поступали так для того, чтоб бабушка и ее родственники были постоянно запуганы и не вздумали обращаться в полицию. Кошмар, одним словом.", - напомнил Грановский.

Он сообщил, что рассчитывает победу в гражданском иске уже в самом скором будущем.

"А тем временем, некий Бекрешов С.М., который в 2017 г получил поддельный паспорт на имя внука Дунаевской Титаренко Виктора, по состоянию на данную минуту, задержан и содержится в изоляторе. Если кто-то, кто пострадал от действий этого человека, узнает его по фотографии, проинформируйте или прокуратуру г Киева, или полицейских. Я не могу исключать, что на его совести не только одна кража квартиры. В ходе реализации преступной схемы, в результате которой у бабушки отобрали имущество, этот негодяй получил по поддельной доверенности все необходимые для оформления договора документы", - написал Грановский.

По его данным, сейчас следователи и прокуроры все еще разыскивают женщину, услугами которой воспользовались злоумышленники "для того, чтоб ни у кого не было сомнений - в кабинете у нотариуса настоящая Дунаевская".

"Тогда они нашли женщину, которая слегка напоминала внешне Дунаевскую и использовали покаместь не установленную следствием личность в качестве мебели. Но я уверен, что и она скоро будет найдена. В конечном итоге, один из самых ключевых фигурантов установлен и задержан в результате предъявления уведомления о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190", - написал нардеп.

Грановский надеется, что силовики общими усилиями помогут не только Дунаевской, но и другим людям, которые пострадали от рук этих "товарищей".

Напомним, ранее Грановский сообщал, что иск был подан в Дарницкий районный суд г. Киева.

Грановский разоблачил фейк о его "обеде" с главой ЦИК
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Александр Грановский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь