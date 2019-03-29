Задержан главный фигурант в деле о краже квартиры у киевлянки, - Грановский

Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

У киевлянки Дунаевской в конце 2017 года украли квартиру

Народный депутат Александр Грановский надеется на позитивное решение по гражданскому иску об украденном у киевлянки имуществе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Грановского.

В частности, он отметил, что сейчас появился повод порадоваться за киевлянку Дунаевскую, у которой в конце 2017 года украли квартиру.

"В свое время ко мне обратился внук пенсионерки Анзори Джикия и попросил помочь. Несколько месяцев тому я подробно описывал эту ситуацию и пообещал приложить максимальные усилия с целью вернуть украденное имущество пенсионерке. Ужас этой, казалось бы, рядовой, с точки зрения уголовного процесса и статистки, ситуации еще и в том заключался, что бабушку несколько раз жестоко избили. Бандиты поступали так для того, чтоб бабушка и ее родственники были постоянно запуганы и не вздумали обращаться в полицию. Кошмар, одним словом.", - напомнил Грановский.

Он сообщил, что рассчитывает победу в гражданском иске уже в самом скором будущем.

"А тем временем, некий Бекрешов С.М., который в 2017 г получил поддельный паспорт на имя внука Дунаевской Титаренко Виктора, по состоянию на данную минуту, задержан и содержится в изоляторе. Если кто-то, кто пострадал от действий этого человека, узнает его по фотографии, проинформируйте или прокуратуру г Киева, или полицейских. Я не могу исключать, что на его совести не только одна кража квартиры. В ходе реализации преступной схемы, в результате которой у бабушки отобрали имущество, этот негодяй получил по поддельной доверенности все необходимые для оформления договора документы", - написал Грановский.

По его данным, сейчас следователи и прокуроры все еще разыскивают женщину, услугами которой воспользовались злоумышленники "для того, чтоб ни у кого не было сомнений - в кабинете у нотариуса настоящая Дунаевская".

"Тогда они нашли женщину, которая слегка напоминала внешне Дунаевскую и использовали покаместь не установленную следствием личность в качестве мебели. Но я уверен, что и она скоро будет найдена. В конечном итоге, один из самых ключевых фигурантов установлен и задержан в результате предъявления уведомления о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190", - написал нардеп.

Грановский надеется, что силовики общими усилиями помогут не только Дунаевской, но и другим людям, которые пострадали от рук этих "товарищей".

Напомним, ранее Грановский сообщал, что иск был подан в Дарницкий районный суд г. Киева.