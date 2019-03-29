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Затримано головного фігуранта у справі про крадіжку квартири у киянки, - Грановський

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 13:06
Затримано головного фігуранта у справі про крадіжку квартири у киянки, - Грановський
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

У киянки Дунаєвської наприкінці 2017 року вкрали квартиру

Народний депутат Олександр Грановський сподівається на позитивне рішення за цивільним позовом про вкрадене у киянки майно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грановського.

Зокрема, він зазначив, що зараз з'явився привід порадіти за киянку Дунаєвську, у якої в кінці 2017 року вкрали квартиру.

"У свій час до мене звернувся внук пенсіонерки Анзорі Джикія і попросив допомогти. Кілька місяців тому я детально описував цю ситуацію і пообіцяв докласти максимальних зусиль з метою повернути вкрадене майно пенсіонерки. Жах цієї, здавалося б, рядової, з точки зору кримінального процесу і статистки, ситуації ще й у тому полягав, що бабусю кілька разів жорстоко побили. Бандити чинили так для того, щоб бабуся і її родичі були постійно залякані і не надумали звертатися в поліцію. Жах, одним словом.", - нагадав Грановський.

Він повідомив, що розраховує на перемогу в цивільному позові вже в найближчому майбутньому.

"А тим часом якийсь Бекрешов С. М., який в 2017 р отримав підроблений паспорт на ім'я онука Дунаєвської Віктора Титаренка, станом на цю хвилину, затриманий і перебуває в ізоляторі. Якщо хтось, хто постраждав від дій цієї людини, впізнає його по фотографії, проінформуйте або прокуратуру м. Києва, або поліцейських. Я не можу виключати, що на його совісті не тільки одна крадіжка квартири. В ході реалізації злочинної схеми, в результаті якої у бабусі відібрали майно, цей негідник отримав за підробленою довіреністю всі необхідні для оформлення договору документи", - написав Грановський.

За його даними, зараз слідчі і прокурори все ще розшукують жінку, послугами якої скористалися зловмисники "для того, щоб ні у кого не було сумнівів - в кабінеті нотаріуса справжня Дунаєвська".

"Тоді вони знайшли жінку, яка дещо нагадувала зовні Дунаєвську і використовували поки не встановлену слідством особу в якості меблів. Але я впевнений, що і вона скоро буде знайдена. Зрештою, один із ключових фігурантів встановлений та затриманий в результаті пред'явлення повідомлення про підозру за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190", - написав нардеп.

Грановський сподівається, що силовики спільними зусиллями допоможуть не тільки Дунаєвській, але й іншим людям, які постраждали від рук цих "товаришів".

Нагадаємо, раніше Грановський повідомляв, що позов був поданий в Дарницький районний суд Києва.

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