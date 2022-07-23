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В Черниговской области обнаружили схрон с российским оружием

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Чернигов, Суббота 23 июля 2022 18:16
В Черниговской области обнаружили схрон с российским оружием Фото: в Черниговской области нашли схрон российского оружия (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники в Черниговской области обнаружили схрон с оружием, которое принадлежало российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В Черниговской области силовики и военные проводят контрдиверсионные мероприятия, во время которых был выявлен тайник с оружием российской армии.

Взрывотехники после обследования территории изъяли 100 патронов калибром 7,62 мм и цинк с патронами, одну ручную противотанковую гранату РПГ-18, три гранаты Ф-1 без запала, одну гранату РГД-5 без запала, четыре запала УЗРГМ, две противотанковые мины, а также три выстрела к РПГ-7.

Указанное оружие передали украинским защитникам.

В Черниговской области обнаружили схрон с российским оружием

Фото: пограничники обнаружили схрон оружия в Черниговской области (dpsu.gov.ua)

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

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Черниговская область Государственная пограничная служба
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