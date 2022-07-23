В Черниговской области обнаружили схрон с российским оружием

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

В Черниговской области силовики и военные проводят контрдиверсионные мероприятия, во время которых был выявлен тайник с оружием российской армии.

Взрывотехники после обследования территории изъяли 100 патронов калибром 7,62 мм и цинк с патронами, одну ручную противотанковую гранату РПГ-18, три гранаты Ф-1 без запала, одну гранату РГД-5 без запала, четыре запала УЗРГМ, две противотанковые мины, а также три выстрела к РПГ-7.

Указанное оружие передали украинским защитникам.

Фото: пограничники обнаружили схрон оружия в Черниговской области (dpsu.gov.ua)