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На кордоні з Угорщиною помер від пострілу військовий

Закарпатська область, Вівторок 10 листопада 2020 09:53
На кордоні з Угорщиною помер від пострілу військовий
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Поблизу українсько-угорського кордону від вогнепального поранення помер військовослужбовець-прикордонник. Це сталось в Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Його товариш по службі почув постріл і знайшов пораненого колегу.

"Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону", - йдеться у повідомленні.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області чоловік дістав ніж та напав на прикордонника після питання про наявність документів та мету його перебування біля кордону. У поліцію було повідомлено про злочин.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини вбивства прикордонника Мостиського прикордонного загону ДПСУ у Львівській області.

Крім того, у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник.

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