ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе с Венгрией приостановят работу пункта пропуска

Новости » Общество    02.07.2019 - 17:24
На границе с Венгрией приостановят работу пункта пропуска
Фото: пункт пропуска "Чоп-Захонь" (myhungary.net)

Пункт пропуска "Чоп-Захонь" 3 июля временно закроют

На границе с Венгрией в среду, 3 июля, временно приостановят работу пункта пропуска "Чоп-Захонь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

В пограничной службе отметили, что пункт пропуска не будет работать из-за замены оборудования. Планируется, что работы продлятся два-три часа.

"Чопский пограничный отряд просит путешественников учесть данную информацию, и по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная служба Украины активизировала работу пограничной разведки перед внеочередными выборами в Верховную раду.

Кроме того, с 1 июня в Украине начали действовать сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта. Таким образом, в днем при температуре выше +28 градусов ввели ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Также с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим работы. Таким образом, в течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ будут совершаться с 6:00 до 20:00.

На границе с Венгрией снова образовались пробки на КПП На границе с Румынией откроют еще один пункт пропуска
Новости Украины пункт пропускаЧОП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь