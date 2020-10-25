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На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен авто

Автор: Максим Зайченко

В воскресенье утром, 25 октября, на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области образовалась очередь из двух сотен автомобилей. Более 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Лужанка".

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Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, по состоянию на 6:00 в пункте пропуска "Лужанка" наблюдается очередь из 220 транспортных средств.

Напомним, контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе Украины с Венгрией возобновил работу 22 октября. При этом людей пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Отметим, ранее пограничники сообщали о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Среди прочего, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

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