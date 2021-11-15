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На границе Украины с Польшей задержали нелегалов

Автор: Анна Полисученко

На границе Украины с Польшей задержали нелегалов. Задержанные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наряд Львовского пограничного отряда от отдела "Нисмичи" возле населенного пункта Червоноградского района у польской границы остановил для проверки автомобиль Skoda, в котором оказались нелегалы.

"В автомобиле, которым управлял гражданин Турции, ехало шесть его соотечественников, имевших документы, удостоверяющие личности, среди которых и малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блоггеры и ехали для проведения съемок", - сказано в сообщении.

Во время дальнейшей беседы выяснилось, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС, а именно - в Германию.

В ведомстве рассказали, что задержали также граждан Польши. Они не имели документов и представились туристами.

"Пограничники установили, что задержаны граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян", - рассказали в ведомстве.

Еще двоих граждан Турции пограничники отдела "Кельменцы" Черновицкого отряда задержали на украинско-молдавской границе. ️

Мужчины, хотя и не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном.

"Следовали ли иностранцы именно в Украину сейчас - не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на границе с Украиной задержали 14 нелегальных мигрантов.

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Граница с Украиной