На кордоні України з Польщею затримали нелегалів

Наряд Львівського прикордонного загону від відділу "Нісмичі" біля населеного пункту Червоноградського району біля польського кордону зупинив для перевірки автомобіль Skoda, в якому опинилися нелегали.

"В автомобілі, яким керував громадянин Туреччини, їхало шість його співвітчизників, які мали документи, що засвідчують особи, серед яких і малолітня дитина. В ході бесіди іноземці намагалися переконати прикордонників, що вони блогери і їхали для проведення зйомок", - сказано в повідомленні.

Під час подальшої бесіди з'ясувалося, що вони заплатили 700 доларів США водієві, щоб доїхати до прикордоння, а потім планували дістатися до країн ЄС, а саме - до Німеччини.

У відомстві розповіли, що затримали також громадян Польщі. Вони не мали документів і представилися туристами.

"Прикордонники встановили, що затримані громадяни Польщі віком 24 роки. Вони рухалися туристичним маршрутом до витоку річки Сян", - розповіли у відомстві.

Ще двох громадян Туреччини прикордонники відділу "Кельменці" Чернівецького загону затримали на українсько-молдовському кордоні. ️

Чоловіки, хоча і не зізнавалися, що вони прямують з Молдови, але позначки в документах свідчили про зворотне.

"Чи слідували іноземці саме в Україну зараз - не факт, але, швидше за все, вони переплутали маршрут і планували дістатися до країн ЄС", - йдеться в повідомленні.