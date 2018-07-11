На границе Украины с Польшей три дня будет затруднено движение траспорта

Будет затруднено движение на границе с Польшей через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск

На украинско-польской границе в течение 16-19 июля 2018 года будет затруднено движение транспорта по территории через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Facebook.

Отмечается, что сообщении о временные осложнения Волынская таможня ДФС получила от Автомобильного таможенного отдела в Дорогуск Люблинской таможенно-налоговой службы, что в Республике Польша. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами - асфальтированием на территории пункта пропуска Дорогуск.

"Ремонт, в частности, будет включать фрезеровку и покрытие новым асфальтом южной и северной плит на въезд в Польшу в пассажирском и грузовом направлениях, а также на выезд из Польши", - сообщили в ГФС.

Кроме того, на время ремонта польская сторона запретила движение негабаритных транспортных средств.

"Волынская таможня ГФС просит водителей, которые планируют международные рейсы, воздержаться в это время от пересечения украинско-польской границы через Ягодин и выбирать другие пути сообщения", - отметили в ГФС.

Напомним, в июне 2018 на границе с Польшей задержали украинца, разыскиваемого за мошенничество.