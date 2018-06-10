На границе с Польшей задержали разыскиваемого за мошенничество украинца

Задержанный был передан представителям Нацполиции

На границе с Польшей пограничники задержали украинца, разыскиваемого за мошенничество. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Сегодня утром во время оформления путешествующих в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда обнаружили гражданина Украины, которого разыскивали отечественные правоохранительные органы. Наш соотечественник, который намеревался въехать на территорию Украины, обвиняется в совершении правонарушения по статье 190 УКУ "Мошенничество", - сообщают в ГПСУ.

Задержанного передали представителям Национальной полиции.

Напомним, 7 июня в ГПСУ сообщили о том, что пограничники Украины и Молдовы в ходе проведения оперативных действий обнаружили и задокументировали противоправную деятельность дельцов, которые осуществляли изготовление и сбыт поддельных паспортов граждан стран Евросоюза на территории Молдовы и Украины.