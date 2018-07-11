На кордоні України з Польщею три дні буде ускладнено рух траспорту

Буде ускладнено рух на кордоні з Польщею через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ

На українсько-польському кордоні протягом 16-19 липня 2018 року буде ускладнено рух транспорту територією через пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби України (ДФС) у Facebook.

Зазначається, що повідомленні про тимчасові ускладнення Волинська митниця ДФС отримала від Автомобільного митного відділу в Дорогуську Люблінської митно-податкової служби, що у Республіці Польща. Обмеження пов’язані із плановими ремонтними роботами - асфальтуванням на території пункту пропуску Дорогуськ.

"Ремонт, зокрема, включатиме фрезерування і покриття новим асфальтом південної і північної плит на в’їзд до Польщі у пасажирському та вантажному напрямках, а також на виїзд з Польщі", - повідомили в ДФС.

Крім того, на час ремонту польська сторона заборонила рух негабаритних транспортних засобів.

"Волинська митниця ДФС просить водіїв, які планують міжнародні рейси, утриматись у цей час від перетину українсько-польського кордону через Ягодин та обирати інші шляхи сполучення", - зазначили в ДФС.

Нагадаємо, у червні 2018 року на кордоні з Польщею затримали українця, розшукуваного за шахрайство.