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На границе с Румынией заработала паромная переправа

Новости » Общество    24.09.2019 - 14:43
На границе с Румынией заработала паромная переправа
Фото: пункт пропуска "Орловка" (Государственная пограничная служба Украины)

Пункт пропуска начал работу в тестовом режиме

На границе с Румынией заработал пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Измаильского отряда опробовали его пока что в тестовом режиме. Во время испытания работы через государственную границу пропустили первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства.

По информации пограничников, оформление лиц и транспортных средств прошло вовремя и без задержек. Во время осуществления контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств.

Как отмечает пресс-служба ведомства, укомплектованность подразделения, который непосредственно будет выполнять задачи по охране государственной границы в этом пункте пропуска позволяет выполнять задачи по назначению, однако каждый, кто желает охранять границы страны, может стать военнослужащим по контракту.

Напомним, что правительство Украины одобрило проект соглашения между Украиной и Румынией об открытии международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Орловка (Украина) - Исакча (Румыния).

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша и Украина планируют улучшить работу пунктов пропуска на границе.

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