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На кордоні з Румунією запрацювала поромна переправа

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 14:43
На кордоні з Румунією запрацювала поромна переправа
Фото: пункт пропуску "Орлівка" (Державна прикордонна служба України)

Пункт пропуску розпочав роботу у тестовому режимі

На кордоні з Румунією запрацював пункт пропуску "Орлівка" для поромного сполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Прикордонники Ізмаїльського загону випробували його поки що у тестовому режимі. Під час випробування роботи через державний кордон пропустили перших 20 пасажирів та 3 транспортні засоби.

За інформацією прикордонників, оформлення осіб та транспортних засобів пройшло вчасно та без затримок. Під час здійснення контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів.

Як зазначає прес-служба відомства, укомплектованість підрозділу, який безпосередньо виконуватиме завдання з охорони державного кордону у цьому пункті пропуску дозволяє виконувати завдання за призначенням, проте кожен, хто бажає охороняти кордони країни, може стати військовослужбовцем за контрактом.

Нагадаємо, що уряд України схвалив проект угоди між Україною та Румунією про відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія).

Раніше РБК-України повідомляло, що Польща і Україна також планують покращити роботу пунктів пропуску на кордоні.

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