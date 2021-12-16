На границе с Румынией в заброшенной школе пограничники задержали группу афганцев

В Закарпатской области в ночь на 16 декабря пограничники задержали возле границы с Румынией восемь афганцев, в том числе троих детей. Они прятались в заброшенной школе и хотели нелегально попасть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничники обнаружили группу афганцев в заброшенном здании школы в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области. Трое из них оказались детьми в возрасте от 8 до 15 лет. Как рассказал глава семейства, они уже несколько лет проживали в Киеве, и искали возможность попасть в Евросоюз.

Мужчина добавил, что в столице он нашел посредников, которые согласились за 9000 долларов помочь ему с семьей нелегально пересечь границу с Румынией. По его словам, их привезли в Закарпатскую область на автомобиле и по дороге подобрали еще одну гражданку Афганистана.

По дороге они переночевали в неизвестном месте. Утром посредники приказали афганцам завязать глаза и продолжили путь. На следующий день их доставили в заброшенную старую школу, где уже находились еще двое граждан Афганистана.

Правоохранители выясняют обстоятельства "путешествия" иностранцев к границе и устанавливают причастных к его организации.