На кордоні з Румунією в покинутій школі прикордонники затримали групу афганців

У Закарпатській області в ніч на 16 грудня прикордонники затримали біля кордону з Румунією вісім афганців, у тому числі трьох дітей. Вони ховалися в покинутій школі і хотіли нелегально потрапити на територію Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ГПСУ).

Прикордонники виявили групу афганців у покинутій будівлі школи в селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. Троє з них виявилися дітьми у віці від 8 до 15 років. Як розповів глава сімейства, вони вже кілька років проживали в Києві, і шукали можливість потрапити в Євросоюз.

Чоловік додав, що в столиці він знайшов посередників, які погодилися за 9000 доларів допомогти йому з сім'єю нелегально перетнути кордон з Румунією. За його словами, їх привезли в Закарпатську область на автомобілі і по дорозі підібрали ще одну громадянку Афганістану.

По дорозі вони переночували в невідомому місці. Вранці посередники наказали афганцям зав'язати очі і продовжили шлях. На наступний день їх доставили в Покинуту стару школу, де вже перебували ще двоє громадян Афганістану.

Правоохоронці з'ясовують обставини "подорожі" іноземців до кордону та встановлюють причетних до його організації.