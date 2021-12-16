ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні з Румунією в покинутій школі прикордонники затримали групу афганців

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 16:17
На кордоні з Румунією в покинутій школі прикордонники затримали групу афганців Фото: прикордонники затримали групу афганців на кордоні з Румунією (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Закарпатській області в ніч на 16 грудня прикордонники затримали біля кордону з Румунією вісім афганців, у тому числі трьох дітей. Вони ховалися в покинутій школі і хотіли нелегально потрапити на територію Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ГПСУ).

Прикордонники виявили групу афганців у покинутій будівлі школи в селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. Троє з них виявилися дітьми у віці від 8 до 15 років. Як розповів глава сімейства, вони вже кілька років проживали в Києві, і шукали можливість потрапити в Євросоюз.

Чоловік додав, що в столиці він знайшов посередників, які погодилися за 9000 доларів допомогти йому з сім'єю нелегально перетнути кордон з Румунією. За його словами, їх привезли в Закарпатську область на автомобілі і по дорозі підібрали ще одну громадянку Афганістану.

По дорозі вони переночували в невідомому місці. Вранці посередники наказали афганцям зав'язати очі і продовжили шлях. На наступний день їх доставили в Покинуту стару школу, де вже перебували ще двоє громадян Афганістану.

Правоохоронці з'ясовують обставини "подорожі" іноземців до кордону та встановлюють причетних до його організації.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Луганській області поліція затримала за спробу підкупу прикордонника чоловіка, який організував побори з тих, хто перетинав кордон в районі пункту пропуску "Мілове".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Государственная пограничная служба Румунія
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше