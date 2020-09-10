На границе с Румынией установят фотоловушки

На границе с Румынией, в пределах Черновицкой области, установят системы фото - и видеофиксации. Определен комплекс мер, которые будут внедряться на территории Черновицкой области.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Черновицкого пограничного отряда Сергей Марцинкевич, передает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Первое, это инженерное обустройство границы - устанавливается заградительный забор типа "Ягоза" и заграждение сеткой Рабица.

"Планируется оснащение средствами видеонаблюдения, средствами фотофиксации. Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые дадут возможность более качественно выполнять свои функциональные обязанности в трудно проходимых горных местах", - сказал он.

Напомним, в августе на границах с Венгрией и Румынией в очередях стояли полтысячи автомобилей.

Как писало РБК-Украина, почему на западной границе образуются очереди транспортных средств, объясняли в Госпогранслужбе.