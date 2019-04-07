На границе с Румынией пограничники изъяли 20 тыс. контрабандных пачек сигарет

Черновицкий отряд пограничников при совместной работе с оперативно-розыскным подразделением Западного регионального управления Госпогранслужбы предотвратили перемещению в Румынию крупной партии контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Госпогранслужбы.

Сообщается, что пограничный наряд отделения "Фальков" вел наблюдение за группой лиц, которые направлялась в сторону границы с Румынией имея при себе большие пакеты.

"Правоохранители, чтобы задержать неизвестных, произвели предупредительные выстрелы, но нарушителям удалось сбежать в тыл Украины", - сообщили пограничники.

После этого украинские пограничники предупредили об инциденте румынских коллег и провели обследование местности с обеих сторон границы.

"В результате у границы, на украинской стороне, военнослужащие обнаружили оставленные нарушителями 20 пакетов с сигаретами",- заявили в Госпогранслужбе.

Правоохранителями был изъят контрабандный товар. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к противоправной деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Польшей задержали мужчину с более 20 кг янтаря. Пограничники получили информацию от оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления возможные противоправные действия на пункте пропуска и приняли решение вывести из общего потока автомобиль Mercedes.