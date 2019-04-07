На границе с Польшей задержали мужчину с более 20 кг янтаря

Фото: изъятый янтарь (dpsu.gov.ua)

Правоохранители устанавливают сумму изъятого товара

На украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины с почти 25 кг янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что пограничники получили информацию от оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления про возможные противоправные действия на пункте пропуска и приняли решение вывести из общего потока автомобиль Mercedes.

"В дальнейшем совместная погранично-таможенная обзорная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором мужчина скрыл почти 25 килограммов необработанного камня янтаря разного размера", - рассказали пограничники.

Также они сообщили, что ими был изъят автомобиль 32-летнего гражданина Украины, а также янтарные камни.

"Сейчас сумма оценка изъятого и другие обстоятельства дела устанавливаются", - добавили правоохранители.

Фото: изъятый янтарь (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области изъяли одну из крупнейших партий контрабандных сигарет. Крупную партию табачных изделий, которая может оказаться одной из крупнейших, пограничники разоблачили в Черновицкой области, сигареты пытались переправить в Румынию двумя фурами Volvo.