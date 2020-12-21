На границе с Румынией образовались огромные пробки

В Черновицкой области перед пунктом пропуска "Порубное" на выезд из Украины стоят в очереди 135 грузовиков. Очереди возникли из-за увеличения транспорта и введения дополнительных карантинных мер румынской стороной.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Буковинская таможня Гостаможслужбы.

В частности, очереди возникли из-за введения дополнительных карантинных мер румынской таможней "Сирет".

"Буковинская таможня Гостаможслужбы информирует о накоплении на подъездном пути к МАПП "Порубное - Сирет" в направлении "выезд" с таможенной территории Украины транспортных средств коммерческого назначения. По состоянию на 21 декабря 2020 года перед украинско-румынской границей в очереди находится 135 грузовиков", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области задержали группировку. Она организовала нелегальную переправку людей в Евросоюз.

В ноябре сообщалось, что перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед сопредельным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" образовались пробки.