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На кордоні з Румунією утворились величезні затори

Автор: Анастасия Рокитна

У Чернівецькій області перед пунктом пропуску "Порубне" на виїзд з України стоять в черзі 135 вантажівок. Черги виникли через збільшення транспорту та введення додаткових карантинних заходів румунською стороною.

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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Буковинська митниця Держмитслужби.

Зокрема, черги виникли через введення додаткових карантинних заходів румунською митницею "Сірет".

"Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення на під’їзному шляху до МАПП "Порубне - Сірет" у напрямку "виїзд" з митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 21 грудня 2020 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 135 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали угрупування. Вона організувала нелегальний переправлення людей до Євросоюзу.

У листопаді повідомлялось, що перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворились затори.

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