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Интервью

На границе с Румынией обнаружили поддельные разрешения на вывоз детей с Украины, - ГПС

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 11:21
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)

Граждане Украины вместе с детьми передали в правоохранительные органы

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПС) Черновицкого отряда вчера, 23 июня, предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Как сообщается, гражданин Украины, который направлялся с дочерью 2008 года рождения в Румынию через пункт пропуска "Порубное", предъявил правоохранителям поддельное разрешение на вывоз ребенка от матери. Нотариально заверенное заявление, выданное Генконсульством Украины в Милане, не соответствовала официальному образцу и имела признаки подделки.

"С таким же "липовым" разрешением попыталась наша соотечественница пересечь государственную границу с сыном 2006 года рождения в этом же пункте пропуска", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Граждане Украины вместе с детьми переданы в правоохранительные органы. По данным фактам проинформированы представители Национальной полиции об обнаружении признаков правонарушений ч.4 ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Напомним, ранее в ГПС назвали условие для отказа должнику по выплатам алиментов в выезде из Украины.

Так, должнику по выплатам алиментов могут отказать в выезде из Украины только при наличии соответствующего постановления государственного исполнителя.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Украина, подделка, дети, разрешение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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