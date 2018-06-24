На кордоні з Румунією викрили підробні дозволи на вивіз дітей з України, - ДПС

Громадян України разом з дітьми передано до правоохоронних органів

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПС) Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню з України двох неповнолітніх дітей минулої доби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПС.

Як повідомляється, громадянин України, що прямував із донькою 2008 року народження до Румунії через пункт пропуску "Порубне", пред’явив правоохоронцям підроблений дозвіл на вивіз дитини від матері. Нотаріально засвідчена заява, видана Генконсульством України в Мілані, не відповідала офіційному зразку та мала ознаки підробки.

"Із таким самим "липовим" дозволом спробувала наша співвітчизниця перетнути державний кордон із сином 2006 року народження у цьому ж пункті пропуску", - зазначають у прес-службі відомства.

Громадян України разом з дітьми передано до правоохоронних органів. По даним фактам поінформовано представників Національної поліції про виявлення ознак правопорушень ч.4 ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Нагадаємо, раніше у ДПС назвали умову для відмови боржнику з виплат аліментів у виїзді з України.

Так, боржнику з виплат аліментів можуть відмовити у виїзді з України тільки за наявності відповідної постанови державного виконавця.