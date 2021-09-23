На пункт пропуска "Меловое" в автомобиле Opel приехали два человека, которые направлялись в Россию. Среди багажа пассажирки выявили рюкзак, в котором выявили снайперский прицел и охотничьи ножи.

В штабе сообщили, что гражданка России наняла водителя, чтобы перевезти личные вещи, которые находились в Украине.

"Во время осмотра автомобиля пограничники 3-го отряда из состава Объединенных сил, совместно с сотрудниками таможни обратили внимание на камуфлированный рюкзак, который выделялся среди других сумок. Впоследствии правоохранители выяснили, что не по ошибке окинули взглядом рюкзак", - говорится в сообщении.

В рюкзаке пограничники выявили ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические "наручники", кобуру к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм.

По словам женщины, она не обратила внимание на рюкзак и сложила его к остальным сумок, а содержимое принадлежит ее сыну, который проживает на территории России.

"Сотрудниками компетентных правоохранительных органов внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 333 УК. Проводятся соответствующие уголовно-процессуальные меры", - говорится в сообщении.

Фото: На границе с Россией у женщины выявили рюкзак со снайперским прицелом и охотничьими ножами (facebook.com/pressjfo.news)