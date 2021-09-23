На пункт пропуску "Мілове" в автомобілі Opel приїхали дві людини, які прямували до Росії. Серед багажу пасажирки виявили рюкзак, в якому виявили снайперський приціл і мисливські ножі.

У штабі повідомили, що громадянка Росії найняла водія, щоб перевезти особисті речі, які перебували в Україні.

"Під час огляду автомобіля прикордонники 3-го загону зі складу Об'єднаних сил, спільно зі співробітниками митниці звернули увагу на камуфльований рюкзак, який виділявся серед інших сумок. Згодом правоохоронці з'ясували, що не помилково окинули поглядом рюкзак", - йдеться в повідомленні.

У рюкзаку прикордонники виявили Нічний снайперський приціл уніфікований, бікфордів шнур, три мисливських ножі, металеві "наручники", кобуру до пістолета Макарова і один патрон калібру 7,62 мм.

За словами жінки, вона не звернула увагу на рюкзак і склала його до решти сумок, а вміст належить її синові, який проживає на території Росії.

"Співробітниками компетентних правоохоронних органів внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 333 КК. Проводяться відповідні кримінально-процесуальні заходи", - йдеться в повідомленні.

Фото: На кордоні з Росією у жінки виявили рюкзак зі снайперським прицілом і мисливськими ножами (facebook.com/pressjfo.news)