На границе с Россией наблюдается скопление грузовиков

"Сегодня по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовиков

На украинско-российской границе застряли около 85 грузовиков перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Сегодня по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной", - говорится в сообщении.

Кроме того, на протяжении минувших суток и сегодня утром российские пограничники не пропустили на территорию РФ и без всяких объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив пункта пропуска "Гоптовка", .

"Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, 18 февраля на границе возле пункта пропуска "Гоптовка" образовалось скопление грузовых автомобилей, которые не могли попасть на территорию Российской Федерации.