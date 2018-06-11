На кордоні з Росією спостерігається накопичення вантажівок

Сьогодні станом на 12.00 черга на виїзд становила близько 85 вантажівок

На українсько-російському кордоні застрягли близько 85 вантажівок перед пунктом пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області.. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Сьогодні станом на 12.00 черга на виїзд становила близько 85 вантажних автомобілів, майже 40 із них, які були оформлені з нашого боку, застрягли на території між пунктами пропуску та не пропускаються російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби та сьогодні зранку російські прикордонники не пропустили на територію РФ та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України в російському пункті пропуску "Нєхотєєвка", що напроти пункту пропуска "Гоптівка", .

"Попередньо, причиною непропуску та повернення авто суміжною стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, 18 лютого на кордоні біля пункту пропуску "Гоптівка" утворилося скупчення вантажних автомобілів, які не могли потрапити на територію Російської Федерації.