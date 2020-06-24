На границе с Россией увеличился поток людей из оккупированных территорий, - ОБСЕ

Боевики обеспечивают пересечение блокпостов на границе оккупированных территорий Украины с Россией. Речь идет о российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом сообщает ОБСЕ со ссылкой на отчет наблюдательной миссии.

ОБСЕ отмечает, что боевики при этом блокируют пересечение линии разграничения с подконтрольной территорией Украины. Оккупационные администрации якобы мотивируют это решение борьбой против распространения COVID-19.

При этом активность на границе с Россией выросла.

Наблюдения ОБСЕ показали, что в обеих пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросло с 1217 до 1547 за день, если сравнивать с прошлой неделей.

Миссия также зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований возле Горловки, Кременца (неподконтрольный правительству) и Верхнешироковского до сих пор закрыты.

Напомним, более сотни людей на Донбассе "прорвали" блокаду боевиков в пункте пропуска "Новотроицкое".