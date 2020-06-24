ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе с Россией увеличился поток людей из оккупированных территорий, - ОБСЕ

Новости » Общество     24.06.2020 - 04:30
На границе с Россией увеличился поток людей из оккупированных территорий, - ОБСЕ
Фото: пункт пропуска (ГНСУ)

Боевики не открывают блокпосты на линии разграничения, однако на границе с Россией пункты пропуска работают

Боевики обеспечивают пересечение блокпостов на границе оккупированных территорий Украины с Россией. Речь идет о российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом сообщает ОБСЕ со ссылкой на отчет наблюдательной миссии.

ОБСЕ отмечает, что боевики при этом блокируют пересечение линии разграничения с подконтрольной территорией Украины. Оккупационные администрации якобы мотивируют это решение борьбой против распространения COVID-19.

При этом активность на границе с Россией выросла.

Наблюдения ОБСЕ показали, что в обеих пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросло с 1217 до 1547 за день, если сравнивать с прошлой неделей.

Миссия также зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований возле Горловки, Кременца (неподконтрольный правительству) и Верхнешироковского до сих пор закрыты.

Напомним, более сотни людей на Донбассе "прорвали" блокаду боевиков в пункте пропуска "Новотроицкое".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Гуковобоевикиграница с РФКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь