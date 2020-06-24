ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні з Росією збільшився потік людей з окупованих територій, - ОБСЄ

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 04:30
На кордоні з Росією збільшився потік людей з окупованих територій, - ОБСЄ
Фото: пункт пропуску (ДПСУ)

Бойовики не відкривають блокпости на лінії розмежування, проте на кордоні з Росією пункти пропуску працюють

Бойовики забезпечують перетин кордону на межі окупованих територій України з Росією. Йдеться про російські пункти пропуску "Гуково" та "Донецьк".

Про це повідомляє ОБСЄ із посиланням на звіт спостережної місії.

ОБСЄ відзначає, що бойовики при цьому блокують перетин лінії розмежування із підконтрольною територією України. Окупаційні адміністрації начебто мотивують це рішення боротьбою проти поширення COVID-19.

При цьому активність на кордоні з Росією зросла.

Спостереження ОБСЄ показали, що в обох прикордонних пунктах кількість входів та виходів у середньому зросла з 1217 до 1547 за день, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Місія також зафіксувала, що блокпости збройних формувань біля Горлівки, Кремінця (непідконтрольний урядові) та Верхньошироківського і далі закриті.

Нагадаємо, більше сотні людей на Донбасі "прорвали" блокаду бойовиків у пункті пропуску "Новотроїцьке".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Гуковобойовикиграница с РФКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся