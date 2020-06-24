На кордоні з Росією збільшився потік людей з окупованих територій, - ОБСЄ

Фото: пункт пропуску (ДПСУ)

Бойовики не відкривають блокпости на лінії розмежування, проте на кордоні з Росією пункти пропуску працюють

Бойовики забезпечують перетин кордону на межі окупованих територій України з Росією. Йдеться про російські пункти пропуску "Гуково" та "Донецьк".

Про це повідомляє ОБСЄ із посиланням на звіт спостережної місії.

ОБСЄ відзначає, що бойовики при цьому блокують перетин лінії розмежування із підконтрольною територією України. Окупаційні адміністрації начебто мотивують це рішення боротьбою проти поширення COVID-19.

При цьому активність на кордоні з Росією зросла.

Спостереження ОБСЄ показали, що в обох прикордонних пунктах кількість входів та виходів у середньому зросла з 1217 до 1547 за день, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Місія також зафіксувала, що блокпости збройних формувань біля Горлівки, Кремінця (непідконтрольний урядові) та Верхньошироківського і далі закриті.

Нагадаємо, більше сотні людей на Донбасі "прорвали" блокаду бойовиків у пункті пропуску "Новотроїцьке".

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Автор: РБК-Україна