На границе с Россией контрабандисты попали в ров и сожгли автомобиль

На границе Украины и России в Харьковской области контрабандисты съехали в ров. Они перевозили красную и черную икру.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По данным пограничников, автомобиль пытался нелегально проехать через границу на участке отделения погранслужбы "Волчанск". Этот участок оснащен противоконтрабандым ровом, в который автомобиль и попал.

Во время осмотра уже сожженного автомобиля в нем были найдены остатки красной икры, а также тара из-под черной икры. Людей в авто "УАЗ" или возле него не было. Предполагается, что поджег устроили сами контрабандисты, чтобы скрыть следы незаконной деятельности.

Следы движения микроавтобуса говорят о том, что автомобиль ехал из России в Украину. Это подтвердили и в погранслужбе РФ.

Ранее сообщалось, что венгерский политик пытался перевезти через пограничный пункт "Берегсураны-Лужанка" 11 500 пачек сигарет без акцизных марок с пометкой "For Duty Free Only". Он предъявил дипломатический паспорт, но не имел дипломатического номера на машине. Депутата поймали и изъяли микроавтобус Seat.

Также известно, что из-за COVID-19 через Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения вступают в силу через 10 дней, с 17 декабря.