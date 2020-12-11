Венгерский политик попался на контрабанде в Украине, его исключили из партии

Фото: венгерский политик Жолт Легинь (MSZP)

Бывшего депутата парламента Венгрии Жолта Легиня исключили из партии MSZP (Венгерская социалистическая партия). Накануне его поймали на контрабанде сигарет на границе с Украиной.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Жолту Легиню 42 года, он был депутатом парламента от Венгерской социалистической партии в 2006-2010 и 2010-2014 годах. Он является главой Нацсовета партии по вопросам этики и дисциплины.

"Украинская власть сегодня в Украине разоблачила Жолта Легиня на контрабанде сигарет. Жолт Легинь сегодня вечером ушел со всех своих партийных должностей и покинул MSZP. Мы инициировали немедленную отмену его дипломатического паспорта", - говорится в заявлении партии, распространенном 10 декабря вечером.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, венгерский политик пытался перевезти через пограничный пункт "Берегсураны-Лужанка" 11 500 пачек сигарет без акцизных марок с пометкой "For Duty Free Only". Он предъявил дипломатический паспорт, но не имел дипломатического номера на машине. Депутата поймали и изъяли микроавтобус Seat.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину. Жалобы касались проблем венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

РБК-Украина писало, что конфликт начался с запрета на въезд в Украину нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. После этого СБУ провела обыски в иностранном благотворительном фонде, а представителям венгерского нацменьшинства начали поступать угрозы.