На границе с РФ задержали 10 нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России

В Россию иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата

В Черниговской области на границе с Российской Федерацией (РФ) пограничники отдела "Горск" задержали десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничники обнаружили группу мужчин, которые направлялись из России в направлении украинского населенного пункта. Правонарушителей немедленно задержали. Группа состояла из 10 человек, среди них находилось 6 граждан Пакистана, трое граждан Шри-Ланки и один гражданин России.

На данный момент всех иностранцев доставили в пограничное подразделение. В отношении нарушителей границы составили соответствующие админпротоколы.

"Предварительно установлено, что в Россию иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а впоследствии их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС. Также устанавливается, был ли россиянин их переправщиком", - сообщают в ГПСУ.

Напомним, по словам руководителя криминальной полиции Вячеслава Аброськина, за 2017 год иностранцы совершили около 4 тысяч уголовных правонарушений.

Сегодня, 24 июля, национальная полиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант".