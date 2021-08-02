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На границе с РФ разоблачена многомиллионная схема контрабанды фальсифицированных лекарств

Автор: Мария Кучерявец

Масштабный международный канал контрабанды фальсифицированных лекарств через Украину разоблачен на границе с Россией. Стоимость товара оценивается в миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Известно, что в пункте пропуска "Бачевск", что на границе с РФ, был задержан грузовик, в котором обнаружили лекарства с признаками фальсификата, коробки и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве правоохранители провели обыски у лиц, которые получали эти лекарства и распространяли их в различные сети аптек.

Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле этими лекарственными средствами.

В результате чего было изъято более 10 тысяч единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен.

По информации ведомства, все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Сейчас открыто уголовное производство по:

  • ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств),
  • ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств),
  • ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

Продолжаются следственные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (dpsu.gov.ua)

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