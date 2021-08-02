На кордоні з РФ викрито багатомільйонну схему контрабанди фальсифікованих ліків

Масштабний міжнародний канал контрабанди фальсифікованих ліків через Україну викрито на кордоні з Росією. Вартість товару оцінюється в мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
Відомо, що у пункті пропуску "Бачівськ", що на кордоні з РФ, було затримано вантажівку, в якій виявили ліки з ознаками фальсифікату, коробки та інструкції із застосування до них.
Одночасно в Києві правоохоронці провели обшуки в осіб, які отримували ці ліки та розповсюджували їх до різних мереж аптек.
Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі цими лікарськими засобами.
В результаті чого було вилучено більш як 10 тисяч одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень.
За інформацією відомства, усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Наразі відкрито кримінальне провадження за:
Тривають слідчі дії.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (dpsu.gov.ua)