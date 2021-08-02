На кордоні з РФ викрито багатомільйонну схему контрабанди фальсифікованих ліків

Відомо, що у пункті пропуску "Бачівськ", що на кордоні з РФ, було затримано вантажівку, в якій виявили ліки з ознаками фальсифікату, коробки та інструкції із застосування до них.

Одночасно в Києві правоохоронці провели обшуки в осіб, які отримували ці ліки та розповсюджували їх до різних мереж аптек.

Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі цими лікарськими засобами.

В результаті чого було вилучено більш як 10 тисяч одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень.

За інформацією відомства, усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі відкрито кримінальне провадження за:

ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів),

ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів),

ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (dpsu.gov.ua)