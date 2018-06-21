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На границе с РФ двух нарушителей задерживали со стрельбой

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 15:55
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Двое нарушителей на автомобиле без регистрации не отреагировали на требование пограничников остановиться

На границе с российской Федерацией (РФ), в районе операции Объединенных сил украинским пограничникам для задержания двух нарушителей на автомобиле пришлось применить табельное оружие. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, неподалеку от границы, заметил движение автомобиля без регистрационных номеров в направлении государственной границы.

"На законное требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования стражи порядка применили оружие путем осуществления предупредительных выстрелов вверх. Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники Луганского отряда задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска. Также на нарушителей наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.

Фото: задержанные пограничниками нарушители (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Черновицкой области пограничный наряд Черновицкого отряда в среду, 20 июня, вынужден был применить предупредительные выстрелы, чтобы остановить нарушителей на границе.

Днем ранее, 19 июня 2018, в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попыталась напасть на пограничный наряд. Чтобы решить ситуацию пограничникам пришлось применить оружие. Один из нарушителей был ранен и доставлен в больницу.

В Луганской области инспектор ГПСУ требовал с пенсионеров деньги за пересечение КПВВ По факту нападения на пограничников в Черновицкой области открыто уголовное производство
Теги публикации: пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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