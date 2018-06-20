На Буковині прикордонники знову стріляли, зупиняючи порушників

Прикордонники Чернівецького загону намагались зупинити контрабандистів

У Чернівецькій області прикордонний наряд Чернівецького загону в середу, 20 червня, змушений був застосувати попереджувальні постріли, аби зупинити порушників на кордоні. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Прикордонному наряду за 100 м від лінії кордону довелося зупиняти з попереджувальним пострілом вгору групу осіб з пакунками. Втікаючи від прикордонників контрабандисти залишили 20 ящиків сигарет", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що ще 10 ящиків тютюнових виробів прикордонники цього ж загону затримали згодом, на іншому напрямку.

Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)

"Наразі тривають пошуки правопорушників. Сигарети доставлено у відділ прикордонної служби. Планується передача товару до ДФС", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, учора, 19 червня 2018, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Аби розв’язати ситуацію прикордонникам довелось застосувати зброю. Один із порушників був поранений та доставлений у лікарню.