Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На кордоні з РФ двох порушників затримували зі стріляниною

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 15:55
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Двоє порушників на автомобілі без реєстрації не відреагували на вимогу прикордонників зупинитись

На кордоні з російською Федерацією (РФ), в районі операції Об’єднаних сил українським прикордонникам для затримання двох порушників на автомобілі довелось застосувати табельну зброю. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух автомобіля без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону.

"На законну вимогу зупинитись водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників. У ході переслідування правоохоронці застосували зброю шляхом здійснення попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього транспортний засіб марки "ВАЗ" зупинився", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники Луганського загону затримали двох громадян, які намагались потрапити до РФ поза встановленими пунктами пропуску. Також на порушників накладено штраф у розмірі 1020 гривень кожному.

Фото: затримані прикордонниками порушники (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонний наряд Чернівецького загону в середу, 20 червня, змушений був застосувати попереджувальні постріли, аби зупинити порушників на кордоні.

Днем раніше, 19 червня 2018, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Аби розв’язати ситуацію прикордонникам довелось застосувати зброю. Один із порушників був поранений та доставлений у лікарню.

У Луганській області інспектор ДПСУ вимагав з пенсіонерів гроші за перетин КПВВ За фактом нападу на прикордонників у Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження
Теги публікації: пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся