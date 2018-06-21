На кордоні з РФ двох порушників затримували зі стріляниною

Двоє порушників на автомобілі без реєстрації не відреагували на вимогу прикордонників зупинитись

На кордоні з російською Федерацією (РФ), в районі операції Об’єднаних сил українським прикордонникам для затримання двох порушників на автомобілі довелось застосувати табельну зброю. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух автомобіля без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону.

"На законну вимогу зупинитись водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників. У ході переслідування правоохоронці застосували зброю шляхом здійснення попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього транспортний засіб марки "ВАЗ" зупинився", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники Луганського загону затримали двох громадян, які намагались потрапити до РФ поза встановленими пунктами пропуску. Також на порушників накладено штраф у розмірі 1020 гривень кожному.

Фото: затримані прикордонниками порушники (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонний наряд Чернівецького загону в середу, 20 червня, змушений був застосувати попереджувальні постріли, аби зупинити порушників на кордоні.

Днем раніше, 19 червня 2018, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Аби розв’язати ситуацію прикордонникам довелось застосувати зброю. Один із порушників був поранений та доставлений у лікарню.