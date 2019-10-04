На границе с Польшей задержали контрабанду одежды на 12 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что новый брендовый товар выдавали за детский "секонд хенд", который везли с гуманитарной целью. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

"Уже после открытия грузовика стало понятно, что ее содержимое не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тысяч единиц товаров более сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн", - говорится в сообщении.

Также пока в Волынской области проводился углубленный осмотр грузовика, во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" обнаружили похожую попытку контрабанды. Туда тоже прибыла грузовик, якобы с «секонд хендом», а на самом деле – с новым одеждой. По данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство.

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Фото: контрабанда одежды (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Польше задержали главаря одной из крупнейших наркогруппировок Украины.

Также, как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.