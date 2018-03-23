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На границе с Польшей задержали более 100 килограммов янтаря

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 20:46
Фото: янтарь (пресс-служба ГПСУ)
Фото: янтарь (пресс-служба ГПСУ)

Общий вес и стоимость обнаруженного янтаря устанавливаются

На украинско-польской границе пограничники Мостиского отряда задержали более 100 килограммов янтаря сегодня, 23 марта, после обеда. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Совместная погранично-таможенная обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом Mercedes житель Львовщины. На это время в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого из них - примерно 6-7 килограммов", - говорится в сообщении.

Общий вес и стоимость обнаруженного янтаря устанавливаются.

 

Фото: янтарь (пресс-служба ГПСУ)

В свою очередь, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в ГПСУ сообщает, что речь идет об активисте партии "Рух новых сил" (РНС) Николае Кулике, который является совладельцем отделения экспресс-перевозок "Новой почты" в Старом Самборе (Львовская обл.).

"Кулик является совладельцем совместно с Василием Курием, который был комендантом палаточного городка возле пункта "Краковец" во время прорыва госграницы Саакашвили", - отметил источник издания.

Напомним, ранее СБУ изъяла свыше 3 тонн янтаря в Житомирской области.

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Теги публикации: пограничники, контрабанда, янтарь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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