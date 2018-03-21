Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ изъяла более 3 тонн янтаря в Житомирской области

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 16:46
Фото: в Житомирской области изїяли 3 тонны янтаря (ssu.gov.ua)
Фото: в Житомирской области изїяли 3 тонны янтаря (ssu.gov.ua)

"Солнечный камень" был необработанным

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 3 тонн необработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного камня".

 

Фото: СБУ изъяла крупную партию янтаря-сырца

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам инкриминируется ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями провела в Олевске санкционированные обыски, во время которых изъяли 40 кг янтаря.

По данным прокуратуры, процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района осуществляет Коростенская местная прокуратура, места скупок и незаконного хранения драгоценных камней установили во время досудебного расследования.

В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря "Янтарное дело": завершено досудебное расследование
Теги: янтарь, изъятие
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top