На кордоні з Польщею затримали понад 100 кілограмів бурштину

Загальна вага та вартість виявленого бурштину встановлюються

На українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону затримали понад 100 кілограмів бурштину сьогодні, 23 березня, після обіду. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом Mercedes житель Львівщини. На цей час у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного з них - приблизно 6-7 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Загальна вага та вартість виявленого бурштину встановлюються.

Фото: бурштин (прес-служба ДПСУ)

Своєю чергою, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у ДПСУ повідомляє, що йдеться про активіста партії "Рух нових сил" (РНС) Миколу Кулика, який є співвласником відділення експрес-перевезень "Нової пошти" в Старому Самборі (Львівська обл.).

"Кулик є співвласником спільно з Василем Курієм, який був комендантом наметового містечка біля пункту "Краковець" під час прориву держкордону Саакашвілі", - зазначило джерело видання.

Нагадаємо, раніше СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину у Житомирській області.