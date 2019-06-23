На границе с Польшей выявлено контранбанду почти 100 тыс. пачек сигарет

Сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) предотвратили попытку незаконного перемещения в Польшу почти 100 тыс. пачек контрабандный сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГПСУ.

Сообщается, что пограничники, во время оперативно-проверочных мероприятий, остановили микроавтобус "Mercedes-Sprinter", которым управлял гражданин Украины.

"В результате осмотра грузового отсека автомобиля были обнаружены табачные изделия в количестве 194 ящики (97 000 пачек) без марок акцизного сбора", - рассказали в ГПСУ.

К Государственной фискальной службе было направлено сообщение о совершении уголовного нарушения по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

"Табачные изделия изъяты установленным порядком, сумма оценки подакцизных товаров и транспортного средства составляет 4 миллиона гривен", - сообщили пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллион гривен. Оперативными сотрудниками СБУ было задокументировано, что двое жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области осуществляли перемещение табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора через линию разграничения для дальнейшей продажи.