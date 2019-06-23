На кордоні з Польщею виявлено контранбанду майже 100 тис. пачок цигарок

Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) запобігли спробі незаконного переміщення до Польщі майже 100 тис. пачок контрабандний цигарок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Повідомляється, що прикордонники, під час оперативно-перевірочних заходів, зупинили мікроавтобус "Mercedes-Sprinter", яким керував громадянин України.

"В результаті огляду вантажного відсіку автомобіля було виявлено тютюнові вироби в кількості 194 ящики (97 000 пачок) без марок акцизного збору", - розповіли в ДПСУ.

До Державної фіскальної служби було направлено повідомлення про вчинення кримінального порушення за ст. 204 (Незаконне, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

"Тютюнові вироби вилучено встановленим порядком, сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 мільйона гривень", - повідомили прикордонники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок на мільйон гривень. Оперативними співробітниками СБУ було задокументовано, що двоє мешканців тимчасово непідконтрольних територій Донецької області здійснювали переміщення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору через лінію розмежування для подальшого продажу.