На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска: что известно

На границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закроют для выезда из Украины. Выезд в Польшу будет ограничен с 8:00 18 июля.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал" .

В это время на пункте пропуска "Краковец" начинают ремонтные работы в рамках проекта "Открытые границы", которые примерно завершаться к концу июля.

О возобновлении движения на выездном направлении обещают сообщить дополнительно.

"Просим граждан учесть эту информацию при пересечении границы и выбирать другие пункты пропуска для выезда в Польшу. Пропуск легковых автомобилей на въезд через "Краковец" будет осуществляться без изменений", - заявили пограничники.