UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска: что известно

Фото: На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закроют для выезда из Украины. Выезд в Польшу будет ограничен с 8:00 18 июля.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

В это время на пункте пропуска "Краковец" начинают ремонтные работы в рамках проекта "Открытые границы", которые примерно завершаться к концу июля.

О возобновлении движения на выездном направлении обещают сообщить дополнительно.

"Просим граждан учесть эту информацию при пересечении границы и выбирать другие пункты пропуска для выезда в Польшу. Пропуск легковых автомобилей на въезд через "Краковец" будет осуществляться без изменений", - заявили пограничники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьНовости АТОКраковец