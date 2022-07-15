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На кордоні з Польщею тимчасово закривають один з пунктів пропуску: що відомо

Фото: на кордоні з Польщею тимчасово закривають один з пунктів пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" тимчасово закриють для виїзду з України. Виїзд до Польщі буде обмежений з 8:00 18 липня.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

У цей час на пункті пропуску "Краківець" розпочинають ремонтні роботи в рамках проекту "Відкриті кордони", які приблизно завершуватимуться до кінця липня.

Про відновлення руху на виїзному напрямку обіцяють повідомити додатково.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію при перетині кордону та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі. Пропуск легкових автомобілів на в'їзд через "Краківець" буде здійснюватися без змін", - заявили прикордонники.

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