На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

Сегодня в час ночи на границе с Польшей для автотранспорта открыли пункт пропуска "Грушев-Будомеж". Его пересекли уже 74 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, украинская сторона возобновила работу этого пункта пропуска сразу, как это стало возможным с польской стороны.

Однако на границе с Польшей пока не осуществляется пропуск в пунктах "Смильница", "Угринов", "Устилуг". Госпогранслужба возобновит их работу сразу, как с польской стороны заработают пропускные пункты "Кросценко", "Долгобичув" и "Зосин".

Отмечается, восстановленные на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. А украинская сторона готова возобновить международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

Напомним, 3 июля на границе с Польшей возобновил работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев".

Также ранее сообщалось, что с 1 июля Польша возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.