На границе с Польшей откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

Иллюстративное фото (carpathia.gov.ua)

Пешеходный пункт пропуска "Лубня - Волосате" будет работать с 8 по 10 августа

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Как сообщается, пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосате" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы-по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - сообщили в Закарпатской ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что оккупационная власть распространяет сплетни о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и как следствие закрытия КПВВ на неопределенный срок. Эта дезинформация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, и создало огромные очереди с обеих сторон пункта пропуска.