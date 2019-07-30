На кордоні з Польщею відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

Ілюстративне фото (carpathia.gov.ua)

Пішохідний пункт пропуску "Лубня - Волосате" буде працювати з 8 по 10 серпня

У серпні на українсько-польському кордоні протягом трьох днів буде працювати додатковий пішохідний пункт пропуску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Закарпатської ОДА.

Як повідомляється, пункт пропуску буде відкритий в зв'язку з проведенням Дня добросусідства України та Польщі.

"З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8 - 10 серпня буде працювати пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня - Волосате" на українсько-польському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що перетинати державний кордон у цьому пункті пропуску можуть і пішоходи, і велосипедисти.

"Запрошуємо жителів та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який буде працювати три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону-з біометричною паспортом або Шенгенської візи", - повідомили в Закарпатській ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що окупаційна влада поширює плітки про те, що в найближчі дні буде закритий міст в Станиці Луганській і як наслідок закриття КПВВ на невизначений термін. Ця дезінформація викликала великий ажіотаж серед громадян, які перетинають КПВВ, і створило величезні черги з обох сторін пункту пропуску.