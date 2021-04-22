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На границе с Польшей в очередях застряли более 400 авто

Автор: РБК-Украина

На границе Украины с Польшей в очередях застряли более 400 авто. Самые большие очереди на пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Об этом в Facebook сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 в очередях на границе с Польшей скопились более 400 автомобилей. В частности, на пункте пропуска "Ягодин" - 50, "Грушев" - 30, "Шегини" - 200, "Краковец" - 150.

На других пунктах пропуска на западной границе Украины очередей нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил план обустройства приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. На 35 пунктов на границе потратят 9,8 млрд гривен. В 2021 году на выполнение этого плана планируется использовать 613 млн гривен, часть из которых - это средства кредита Польши.

План предусматривает реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска, строительство 5 пунктов пропуска, которые уже десятилетия работают по временной схеме, а также строительство 5 новых пунктов пропуска на западной границе.

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