Сейчас продолжается оценка выявленной контрабанды

На границе с Польшей изъяли 8,5 кг янтаря, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Так, сегодня утром на выезд из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская" прибыл легковой автомобиль польской регистрации. Транспортным средством управлял 45-летний житель Львовщины. Скрытую контрабанду пограничники обнаружили при совместном с сотрудниками таможни осмотре машины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки янтаря водитель специально переоборудовал систему кондиционирования воздуха в автомобиле.

Янтарь и транспортное средство изъяли представители фискальной службы. Сейчас продолжается оценка выявленной контрабанды.

Напомним, 4 июля в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли янтаря почти на 2 млн гривен. Оперативники изъяли 50 килограммов янтаря.